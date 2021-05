Regering bereikt loonakkoord

De Croo na demarche socialis­ten: “Gaat over Deborah in de supermarkt, maar ook over Caroline met de schoenwin­kel”

29 april In de plenaire Kamer is donderdagmiddag stevig gedebatteerd over het mislukte loonoverleg en de demarche van de socialisten om dan ook de uitkering van dividenden aan banden te leggen. Premier Alexander De Croo (Open Vld) hield de kerk in het midden: “Het gaat over Deborah in de supermarkt, maar ook over Caroline met de schoenwinkel, die zwarte sneeuw heeft gezien. We gaan iedereen nodig hebben.”