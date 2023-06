Regering bereikt akkoord met Engie over langer openhouden kerncentrales

ANALYSE. Vivaldi is te zwak om te besturen en te zwak om te vallen

De visa-affaire zet Vivaldi onder hoogspanning. Een regeringsval is onwaarschijnlijk, maar niet uitgesloten. De zenuwen staan zo gespannen dat een ontsporing mogelijk is. Volgende week moet blijken hoe groot de schade is: ofwel ligt de regering helemaal tegen de grond, ofwel sleurt ze zich zwaargewond naar juni 2024. Er zit voor Vivaldi geen goede kant meer aan.