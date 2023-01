Regering beperkt export medicijnen in geval van crisis: “Groothandelaars zijn verplicht eerst te leveren aan onze apotheken”

"Er bestaat een grote bezorgdheid over een tekort aan geneesmiddelen, zowel in België als in andere landen. Zaterdag hebben we een KB gepubliceerd dat ons toelaat een limiet in te stellen op de export in geval van onbeschikbaarheid, als het over essentiële medicijnen gaat, indien er haast mee gemoeid is. De groothandelaars-verdelers zijn verplicht eerst te leveren aan onze apotheken", legde de minister uit.