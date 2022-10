Regering belooft bonden snel duidelijkheid over financiering spoor na stakingsaanzegging

Er zal tegen midden oktober duidelijkheid zijn over de financiering van het spoor de komende jaren. Dat zeggen premier Alexander De Croo en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet in een brief aan de spoorvakbonden, die woensdag een 24 urenstaking plannen.

De spoorbonden hadden midden vorige week zelf een brief naar de regering gestuurd naar aanleiding van hun stakingsaanzegging. In die brief herhaalden ze hun pleidooi voor meer middelen en meer personeel voor het spoor. De staking dient om druk uit te oefenen op het begrotingsconclaaf van het kernkabinet, dat vrijdagnamiddag begon.

De Croo en Gilkinet zeggen in de brief aan de vakbonden dat ze begrip hebben voor “de onrust die is ontstaan omwille van het uitblijven van budgettaire duidelijkheid betreffende de beheerscontracten”. Maar die duidelijkheid zou er snel moeten komen. Het is de bedoeling om tijdens het begrotingsconclaaf, dat voor 15 oktober afgerond moet worden, “de budgettaire meerjarentrajecten vast te leggen” voor de beheerscontracten (voor de periode 2023-2032) met spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel. Dat is ook nodig om de contracten op 1 januari 2023 te kunnen laten ingaan, klinkt het.

Minister Gilkinet had vorige week al gezegd dat hij tijdens de begrotingsgesprekken zal ijveren voor meer geld voor het spoor. “De financiering moet op dezelfde hoogte staan als de ambities, dat is mijn absolute prioriteit”, zo zei hij.

Sociaal overleg

Wat de vraag om meer personeel betreft, schuift de regering de eis door naar het sociaal overleg bij de spoorbedrijven. “De concrete werkomstandigheden en -organisatie lijken ons geen directe bevoegdheid van de regering”, zo schrijven De Croo en Gilkinet. “Wij vertrouwen erop dat deze problematiek alsnog in een constructieve sociale dialoog tussen de directie van de twee spoorbedrijven en de syndicale organisaties kan worden opgelost.”

De twee regeringsleden zeggen tot slot te hopen dat de brief voldoende is om “u gerust te stellen wat betreft de bedoelingen van de regering in verband met de toekomst van de twee spoorwegbedrijven en hun medewerkers”.

Concrete engagementen

De kans lijkt echter klein dat de brief volstaat om de staking alsnog af te wenden. De spoorbonden hadden om concrete engagementen van de regering gevraagd. “Wij vragen u om concrete en precieze garanties te geven met betrekking tot de financiering van de Belgische spoorwegen, zodat de continuïteit van de openbare dienstverlening van de spoorwegen wordt verzekerd en aan alle werknemers van de spoorwegen perspectieven worden geboden”, zo stond in de vakbondsbrief. “Het is in het licht van deze elementen dat de uitvoering van de stakingsaanzegging opnieuw kan worden beoordeeld.”

Of zoals Koen De Mey van de christelijke vakbond eind vorige week zei: “Als we garanties krijgen, dan blazen we alles af.” Als de staking wordt doorgezet, dan zal die starten op 4 oktober om 22 uur. Er is wel een minimale dienstverlening. De spoormedewerkers moeten aangeven of ze zullen werken of niet, en op basis daarvan wordt beslist welke treinen kunnen rijden. Dat zou ten laatste vanavond duidelijk moeten zijn.