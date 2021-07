REEKS. Nathalie Colpaert is bezeten door meeuwen en schelpen: “Bij uitzonderlijke vondst begin ik te zweven”

Een dag zonder zeezicht is voor Nathalie een dag niet geleefd. Haar voordeur ligt dan ook op amper 200 meter van het strand van Raversijde, nabij Oostende. Bij de minste aanblik van water en zand krullen haar mondhoeken omhoog. “Mijn vrije dagen zijn om naar het strand te gaan: dan trek ik mijn wandelschoenen aan, stop ik mijn verrekijker en fototoestel in mijn rugzak en ben ik weg. Wat er gebeurt, laat ik op mij afkomen. Het kan dat ik foto’s wil maken van de dieren of van het landschap, maar intussen een vondst doe op het strand. Of ik zoek bijvoorbeeld specifiek naar een nieuw soort schelp, die al gezien werd in de Westerschelde en Knokke-Heist om vervolgens in Oostende op te duiken. Op voorhand zeg ik vaak dat ik binnen een uur of twee thuis ben, maar voor ik het weet zijn we úren verder. Zelfs na een lange dag gebeurt het dat ik mijn jas over mijn pyjama aantrek en nog naar het strand ga.”