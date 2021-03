REEKS. Het duivelskoppel. Marcus dacht miljoenen te verdienen in België. Hij werd afgemaakt met twee kogels

Marcus was nooit het type om het ergens bij te laten. Hij was altijd zeer actief om zijn volgende project uit te werken." Dit zijn de laatste twee zinnen van de verklaring van Sybil Ann Mitchell, op 31 mei 1996. Negen dagen eerder gaf ze haar man in Engeland als vermist op.

"Een lijk! We hebben een lijk gevonden! Een dode mens..." Meester Willy van de Gemeenteschool in Edegem weet niet goed wat hij moet denken van wat twee leerlingen hem komen zeggen tijdens een spel in het Staatsbos in de duinen van De Haan. De kinderen zijn die dinsdagmiddag 28 mei 1996 duidelijk in paniek. Bang ook. "Zijn jullie zeker? Toon me de plaats." Meester Willy en een collega volgen de twee kinderen. Er ligt inderdaad een lichaam. Ze bellen de politie.