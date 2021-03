Reeks beperkte versoepelingen in het onderwijs gaat in

Jambon wil horecater­ras­sen openen op 1 april “om problemen te vermijden”

6:29 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil nog altijd de terrassen van de horeca heropenen op 1 april. Dat heeft hij gezegd in VTM NIEUWS. Daarmee wil Jambon “moeilijkheden”, zoals drukte in parken en aan de zee, in de paasvakantie vermijden. Zijn partijgenoot Bart De Wever hield een gelijkaardig pleidooi in De Zevende Dag.