Reddingsoperatie Afghanistan drijft asielaanvragen in ons land de hoogte in

In september hebben voor het eerst in jaren nog eens meer dan 3.000 mensen asiel aangevraagd in ons land. Dat blijkt uit cijfers dat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen vrijdag heeft vrijgegeven. De relatief hoge cijfers hebben alles te maken met de situatie in Afghanistan.

Ruim 3.000 mensen meldden zich vorige maand aan bij het Klein Kasteeltje in Brussel. Daar kwamen nog eens 237 mensen die geregistreerd zijn via hervestiging bovenop, wat het totale aantal verzoekers om internationale bescherming voor september op 3.326 brengt.

Het aantal asielzoekers dat zich vorige maand heeft aangemeld in ons land stijgt daarmee voor het eerst in jaren nog eens boven de 3.000. In september vorig jaar waren het er bijvoorbeeld maar 1.961, al gaat die vergelijking niet helemaal op omdat de coronapandemie de asielaanvragen deed kelderen. In september 2019, het jaar voor de pandemie, registreerde ons land nog 2.607 aanvragen, in 2018 waren het er 2.345.

De cijfers liggen dus hoog, al is dat relatief: in 2015, in volle asielcrisis, registreerde ons land in de maand september ruim 6.800 asielzoekers.

Volledig scherm Het Klein Kasteeltje in Brussel. © Photo News

Taliban

De cijfers van vorige maand zijn in grote mate te verklaren door de situatie in Afghanistan. Van de ruim 3.300 mensen die hier in september werden geregistreerd kwamen er 1.121 uit dat land.

Een vierhonderdtal van hen werd in augustus door ons land geëvacueerd uit Kaboel, waar de radicaalislamitische taliban de macht na een blitsoffensief hadden overgenomen. Het gaat om Afghanen die verbonden waren met het Belgische leger of westerse instellingen, of om mensen die zich in Afghanistan inzetten voor vrouwen- en mensenrechten. De andere Afghanen bevonden zich eerder al in België of de Europese Unie.

Na Afghanistan kwamen de meeste aanvragers vorige maand uit Syrië (455) en Palestina (163), gevolgd door Somalië (139) en Eritrea (125).

Maatregelen

Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) benadrukt dat de stijgende trend in de hele Europese Unie wordt vastgesteld.

Bovendien worden er maatregelen genomen om de asielinstroom zo goed mogelijk te beheersen, klinkt het. Zo is vorige maand al het hervestigingsprogramma voorlopig stopgezet, tenzij voor de meest kwetsbare profielen, en wordt er meer ingezet op de snellere identificatie en terugkeer van asielaanvragers die elders in de EU al geregistreerd worden. Tot slot loopt er een ontradingscampagne op Facebook.

Volledig scherm Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). © BELGA

Grote werkachterstand

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen kampt intussen nog altijd met de gevolgen van het coronavirus. Zo moeten er nog altijd verhoren geannuleerd worden door besmettingen of quarantaineverplichtingen van asielzoekers, personeelsleden, tolken of advocaten. De werkachterstand bedraagt intussen ruim 11.500 dossiers. Vorige maand nam het CGVS 1.459 beslissingen, voor 1.783 mensen. Het Commissariaat-Generaal "doet er alles aan om de achterstand weg te werken en om de mensen een antwoord te geven en de druk op het opvangsysteem te verlichten", verzekert het kabinet-Mahdi.