Redders vallen uit de boot bij flexi-jobs

Zwembaden zijn teleurgesteld dat ze niet in aanmerking komen om redders via flexi-jobs aan te nemen. In het wetsontwerp van de federale regering voor de uitbreiding van het systeem komt de sector niet aan bod, hekelt zwembadgroep LAGO.

Gepensioneerden en werknemers kunnen in de horeca of detailhandel onbelast bijverdienen via het systeem van flexi-jobs. De regering besliste in oktober om het uit te breiden naar onder meer de sportsector, de podiumkunsten, de bioscopen en de zorgsector.

Maar in het wetsontwerp valt de zwembadsector uit de boot omdat hij niet onder hetzelfde paritair comité als de sportclubs valt, hekelt LAGO-CEO Diether Thielemans vrijdag. Afhankelijk van het type zwembad en of het publiek of privaat is, vallen de personeelsleden onder verschillende paritaire comités.

Tijdelijk sluiten

Nochtans zijn de zwembaden al lang vragende partij om het systeem te kunnen gebruiken voor redders. Het voorbije jaar moesten verschillende zwembaden al tijdelijk sluiten omdat ze te weinig badmeesters en -juffen vonden.

“Onbegrijpelijk en een gemiste kans. Het is een typisch voorbeeld van de zin en onzin van paritaire comités. We hopen alsnog mee op de lijst van flexi-jobs te komen”, zegt Thielemans. “Het zou ideaal zijn voor bijvoorbeeld leerkrachten lichamelijke opvoeding of medewerkers in zwemclubs. Zo kunnen ze iets extra bijverdienen en worden zwembaden uit de nood geholpen. Leerkrachten zijn meestal beschikbaar op het moment dat zwembaden ze nodig hebben.”

Redders staan op de lijst van knelpuntberoepen. Volgens LAGO, dat subtropische zwembaden uitbaat, is er momenteel een structureel tekort van vijftig redders in Vlaanderen.

