Redders slaan alarm nadat bijna dubbel zoveel kinderen verloren lopen aan zee: “Gebruik gratis verdwaalbandje”

Vlaanderen OVERZICHT. Waar kan je in jouw buurt in openlucht zwemmen?

Met temperaturen boven de 30 graden belooft het vandaag opnieuw warm te worden. Verwacht wordt dat iedereen dan op zoek gaat naar wat verkoeling. Dat kan bijvoorbeeld met een frisse duik in het zwembad of een zwemvijver. Maar waar kan u in veilige omstandigheden genieten van een zwempartij in openlucht? Wij lijsten ze op per provincie.

7:44