Red Flame over ongepaste uitspraken rond Belgian Cats: “Degoutant. Opmerkingen die vrouwelijke sporters al honderden keren hebben gehoord”

De voetbalster zegt “diep geschokt” te zijn over de uitspraken van Demarez, die het onder andere had over de mogelijke geaardheid van de Belgian Cats en ongepaste opmerkingen maakte over de lichaamsbouw van de basketbalsters. Volgens Vanhaevermaet zijn zulke opmerkingen schering en inslag. “De vele vooroordelen en denigrerende opmerkingen hebben we allemaal al honderden keren gehoord.”

Ze kaart aan dat vrouwelijke topsporters kampen met extra obstakels, zoals minder compensatie en minder zichtbaarheid dan hun mannelijke collega’s. “We doen dit omdat we onze sport graag doen. We willen een inspiratie zijn voor jonge meisjes die tegen hun ouders kunnen zeggen ‘dit wil ik ook worden. If you can see it, you can be it. Voor ons geldt nog ‘if you can’t see it, you can still be it’. Maar dat gaat ook.”

Dat maakt dat de opmerkingen van Demarez over de Belgian Cats diep snijden. “Ik ben diep geschokt over wat ik daarnet heb gehoord. Niemand heeft het recht om iemand aan te vallen omwille van geslacht of geaardheid. We hebben nog een lange weg te gaan, maar dat mag ons niet tegenhouden”, besluit ze.

Lees hieronder de volledige open brief:

“Wat zonet online verscheen vanop de redactie van Sporza is degoutant en van het allerlaagste niveau. Er wordt gesproken over de geaardheid van de Cats en daarbij werden zelfs enkele speelsters persoonlijk aangevallen. Dat iemand bij de VRT deze uitspraken deed, wijst er nog maar eens op waar wij, vrouwelijke (top)sporters, op frequente basis mee te maken krijgen. De vele vooroordelen en denigrerende opmerkingen hebben we allemaal al honderden keren gehoord.”

“Ik spreek hier graag in de wij-vorm. Wij, als vrouwelijke voetbalsters, voelen ons verbonden met de Cats. We maken dezelfde opofferingen, delen dezelfde passie voor onze sport, voeren dezelfde strijd voor gelijkheid. Wij doen het voor de liefde voor de sport, besef dat goed. We krijgen niet dezelfde accommodaties als onze mannelijke collega’s, we verdienen geen grote bedragen, we hebben weinig visibility.”

“We doen dit omdat we onze sport graag doen. We willen een inspiratie zijn voor jonge meisjes die tegen hun ouders kunnen zeggen ‘dit wil ik ook worden. If you can see it, you can be it. Voor ons geldt nog ‘if you can’t see it, you can still be it’. Maar dat gaat ook. Wat de Cats de afgelopen periode hebben betekend en gepresteerd, is van onschatbare waarde. Ze effenen het pad, op prachtige wijze. Hoe een groot deel van België heeft meegeleefd met de Cats deed me dromen.”

“Ik ben diep geschokt over wat ik daarnet heb gehoord. Niemand heeft het recht om iemand aan te vallen omwille van geslacht of geaardheid. We hebben nog een lange weg te gaan, maar dat mag ons niet tegenhouden. WE DESERVE THE SAME.”

