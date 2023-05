Rector VUB blaast hoorzitting met burn-outprof Elke Van Hoof last minute af

Morgen om 13.30 uur stond er een hoorzitting gepland tussen professor Klinische Psychologie Elke Van Hoof (47) en VUB-rector Jan Danckaert. Een afspraak die al sinds 27 april vastlag. Het gesprek moest meer duidelijkheid scheppen over de interne tuchtprocedures die momenteel op de universiteit lopen nadat zeven ex-medewerkers van Van Hoof klacht indienden wegens grensoverschrijdend gedrag. Haar voltallig team is opgestapt vanwege haar zogezegde toxische leiderschap, hoge eisen en grote ego. Een tweede procedure werd opgestart om “een grondig onderzoek naar het academisch werk van Van Hoof te voeren”, aldus de universiteit.

Maar volgens Alexander Vandenbergen, advocaat van Elke Van Hoof, heeft zijn cliënte nog steeds geen weerwoord gekregen, noch inzage in het dossier of duiding van de VUB over de klachten. Behalve wat er te lezen stond in de media, weet de burn-outprof naar eigen zeggen dus niet wat er haar verweten wordt.

Uit mailverkeer dat onze redactie kon inkijken, blijkt nu ook dat rector Danckaert de hoorzitting last minute gecanceld heeft. Om iets voor 18 uur vanavond stuurde hij daarvoor een mail naar Van Hoof. De rector schrijft dat de hoorzitting niet zal doorgaan, en vraagt om bevestiging van de goede ontvangst. Een reden voor de annulering geeft hij echter niet. De VUB weerhoudt zich van van verdere commentaar “in het belang van een correcte interne procedure, zowel voor de melders als voor de betrokkene”.

“Kafkaiaans”

Waarom het gesprek plots niet kan doorgaan, blijft onduidelijk, alsook of er gezocht wordt naar een nieuwe datum. “Ook wij hebben er het raden naar”, reageert advocaat Alexander Vandenbergen. “Dit is kafkaiaans. Ze krijg het label ‘beklaagd’, maar men zegt nooit waarvoor of geven een kans op verweer. Daarom heb ik afgelopen vrijdag een ingebrekestelling gestuurd naar de VUB. Dan is het toch wel vreemd dat als ze worden gewezen op de fundamentele rechten ze de meeting annuleren? Als het moment daar is, blazen ze af, maar de schade voor mijn cliënte loopt elke dag op. Heel Vlaanderen heeft kunnen genieten van de klacht, maar wij weten nog altijd niet van wie, hoeveel en voor wat. We gaan terug naar een procedure die geen enkele garantie biedt op een eerlijk proces. Als dit zo blijft hangen, zullen we zeker verdere stappen ondernemen”, aldus Vandenbergen.

De universiteit laat ons enkel weten dat het tuchtonderzoek in afronding is en zodra het gesprek tussen Van Hoof en rector Danckaert heeft plaatsgevonden, de rector beslist of de zaak wordt doorverwezen naar de tuchtcommissie.