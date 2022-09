Rector UGent neemt afstand van uitspraken Gentse prof bij Amerikaanse complotdenker Alex Jones

De Gentse professor Mattias Desmet heeft in de talkshow van de Amerikaanse complotdenker Alex Jones opmerkelijke uitspraken gedaan. Hij beweerde dat hij zelf aanwezig was bij een openhartoperatie onder hypnose en zonder verdoving. UGent-rector Rik Van de Walle distantieert zich van die uitlatingen. Intussen heeft Desmet toegegeven dat hij niet de waarheid sprak.

Het is opvallend dat de Gentse professor Klinische Psychologie Mattias Desmet aanschuift bij Alex Jones, de controversiële, extreemrechtse Amerikaanse complotdenker. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat Desmet tijdens de coronacrisis zwaar uithaalde naar bepaalde maatregelen van de Belgische overheid. Hij schreef ook een boek over massavorming, waarmee hij zich populair maakte. Desmet kwam zo eerder al op Fox News, de rechts-conservatieve Amerikaanse zender.

Hij was dus ook te gast bij Alex Jones, de man die recent nog werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van bijna 50 miljoen dollar aan de families van de slachtoffers van de schietpartij in Sandy Hook, de basisschool waar een schutter 26 mensen doodschoot in 2012. Jones beweerde dat die schietpartij nooit had plaatsgevonden en dat alles in scène werd gezet.

Desmet beweerde bij Alex Jones dat hij met zijn eigen ogen een openhartoperatie onder hypnose en zonder verdoving had gezien “in een universitair ziekenhuis in België”. Er kwam al snel reactie op Twitter, onder meer van Wiskundige Pepijn Van Erp, bestuurslid bij skepsis.nl, een Nederlandse organisatie die kritisch kijkt naar pseudowetenschap. “Het is vrij duidelijk geworden dat Desmet dit verhaal heeft opgepimpt. Hypnose wordt soms gebruikt als aanvulling op plaatselijke verdoving, maar niet voor een openhartoperatie”, tweette Van Erp. “Voor één keer moeten we het eens zijn met Alex Jones: ‘Ongelooflijk’”, zo verwees Van Erp naar de reactie van Jones op Desmet in de studio.

Volledig scherm De Gentse professor Mattias Desmet (links) was te gast bij de extreemrechtse complotdenker Alex Jones. © Screenshot

Rector van UGent, Rik Van de Walle, zei aan VRTNWS dat hij de vrijheid van meningsuiting respecteert als “een fundamenteel recht” en dat “ontslag of andere maatregelen niet aan de orde” zijn in het geval van Mattias Desmet. “Wel is het zo dat ik mij verplicht voel om expliciet aan te geven dat de uitspraken die hij doet bij een veroordeelde complotdenker in Amerika, louter voor zijn rekening te nemen zijn. Die boodschappen binden noch de UGent als geheel noch andere UGent’ers. Ik wil mij dan ook persoonlijk nadrukkelijk distantiëren van zijn uitspraken.”

Op Facebook bevestigt Desmet dat hij nooit zelf getuige was van een openhartoperatie zonder verdoving en bekent hij schuld. “Ik moet echter een verkeerde indruk rechtzetten die door het interview ontstaat. En ik pleit schuldig op dat punt. In het interview antwoord ik bevestigend op de vraag van Jones of ik zo’n operatie gezien heb. Dat klopt niet. Als ik het interview beluister, vraag ik me zelf af waarom ik op die manier geantwoord heb. Het had wellicht wat te maken met de moeilijke aard van het interview.” Desmet erkent naar eigen zeggen zijn fout. “Ik moet zeggen dat ik het een fout vind van mezelf en ik wil ze bij deze rechtzetten.”