Recordzomer voor Limburgs toerisme

Met de camper door Duitsland, fietsen in Limburg, roadtrip­pen met de jongste zoon en Italië, ook als het giet: hier gaan onze politici op vakantie deze zomer

29 juli Fietsen in Limburg, feesten in Marbella, met de camper door Duitsland, met de familie naar Catalonië, op taalbad in Spa, met de jongste zoon op roadtrip, Italië en nog eens Italië. De vakantieplannen van onze politici zijn divers, maar er is er maar eentje die gaat trouwen: Vlaams minister-president Jan Jambon. Al gaan hij en zijn verloofde eerst nog een kleurtje opdoen in Toscane.