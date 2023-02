Recordopkomst voor carnaval in Binche: “Meer dan 135.000 bezoekers”

Aantal kaakopera­ties in 10 jaar tijd verdubbeld. Prof verklaart succes: “Ik zie soms moeders die ervoor kiezen nadat ze het geslaagde resultaat zagen bij hun dochter”

Het aantal Belgen die een kaakcorrectie lieten uitvoeren, is in amper tien jaar tijd méér dan verdubbeld. Van 8.759 in 2011 naar 17.779 in 2021. “Al moet je daar nog altijd heel wat voor overhebben", stelt professor orthodontie Guy De Pauw (UZ Gent). Hoe verlopen die operaties nu precies? Worden ze door het ziekenfonds terugbetaald? En hoelang loop je daarna met een gezicht als een ballon rond?