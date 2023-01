Recordjaar voor speedpedelecs in 2022

In 2022 zijn er 17.592 nieuwe speedpedelecs ingeschreven in België. Dat is een groei van 42,1 procent of 5.215 exemplaren, en maakt van het afgelopen jaar een “recordjaar zonder voorgaande” voor de hogesnelheidsfiets, zegt mobiliteitsfederatie Traxio.

“Nooit eerder werden er zoveel hogesnelheidsfietsen verkocht”, aldus Filip Rylant, woordvoerder van Traxio, in een persbericht. Het vorige jaarrecord dateerde van 2019. Toen werden er 13.417 speedpedelecs ingeschreven, aldus Traxio.

“De inschrijvingen van nieuwe speedpedelecs zijn ons in 2022 maand na maand blijven verrassen”, aldus nog Rylant. “December - normaliter een donkere en koudere en dus minder populaire maand - sloot het jaar af met een recordcijfer dat 72,9 procent hoger lag dan vorig jaar.” In december vorig jaar kwamen er 1.264 nieuwe speedpedelecs bij, 533 exemplaren meer dan in december 2021.

Uit de cijfers van Traxio blijkt wel dat speedpedelecs vooral een Vlaamse aangelegenheid zijn. Vlaanderen telde in 2022 maar liefst 95,15 procent van de nieuwe speedpedelecs (16.739 stuks), terwijl Brussel (360 stuks) en heel Wallonië (694 stuks) de overige 4,85 procent van de markt vertegenwoordigden. Wel groeiden in alle provincies van het land de inschrijvingen.

Tweedehands

Ook op de tweedehandsmarkt deed de snelle elektrische fiets het goed. December was goed voor een maandrecord, met 337 nieuwe inschrijvingen of een toename van 34,3 procent tegenover december 2021. Over heel het jaar kwamen er 5.671 inschrijvingen van tweedehandsspeedpedelecs bij, of een stijging met 87,8 procent ten opzichte van 2021.

“Niettegenstaande de speedpedelec een relatief recente verschijning is op de Belgische wegen, merken we dat aardig wat tweedehandse fietsen opnieuw in gebruik worden gesteld en op die manier een tweede leven krijgen”, aldus Rylant. “Bijzondere vaststelling is dat het aantal inschrijvingen groeit in vrijwel alle provincies.”

Kilometervergoeding

Stefaan Lampaert, algemeen secretaris van Traxio Velo, merkt op dat de auto steeds meer onder druk komt van belastingheffingen en dat het verantwoord gebruik van de auto zich steeds meer consolideert. “Zo zien we een verdere verschuiving naar elektrische fietsen die zowel voor werkgevers als werknemers gunstig is”, klinkt het.

“We merken ook dat de fabrieken stilaan weer normaal lijken te draaien en er minder problemen van beschikbaarheid zijn. De laatste maand december noteerden we ook een sterke stijging van het aantal geleasede fietsen, mogelijk door de invoering van cafetariaplannen in veel bedrijven en de interessante kilometervergoeding voor de werknemer.”