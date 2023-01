Recordhoeveelheid drugs onderschept in Antwerpse haven: 110 ton cocaïne in 2022

In de havens van Antwerpen en Rotterdam is vorig jaar een onvoorstelbaar grote hoeveelheid cocaïne onderschept. In totaal werd door de Nederlandse en Belgische douanediensten ruim 160 ton (oftewel 160.000 kilo) coke in beslag genomen, waarvan verreweg het meest (110 ton) in Antwerpen. Dat maakte de Belgische douane vandaag bekend tijdens een persconferentie.

Voor de eerste keer werd de kaap van 100 ton cocaïne overschreden. In 2021 vond de douane “nog maar” 89,5 ton. In Rotterdam daalde de in beslag genomen hoeveelheid wel: van 70 ton in 2021 tot ongeveer 50 ton in 2022.

In totaal namen de Belgische en Nederlandse douane vorig jaar 160 ton cocaïne in beslag. Volgens de Belgische minister van Financiën Vincent Van Peteghem en de Nederlandse staatssecretaris Toeslagen en Douane Aukje de Vries is die totale hoeveelheid te danken aan de nauwe samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de twee landen.

“Elke verdachte beweging die in Rotterdam wordt gesignaleerd of nieuwe vorm van verstoptechniek die in Antwerpen wordt ontdekt, kan beide havens vooruithelpen”, stelt Van Peteghem. “De nieuwe resultaten tonen dat we samen een vuist kunnen maken tegen de internationale drugshandel.”

De havens van Rotterdam en Antwerpen blijven in het vizier van de internationale criminelen, klinkt het bij de douane. De bendes gaan ook steeds gewiekster te werk. Antwerpen vreest al langer dat drugsbendes hun aandacht van Rotterdam naar de Belgische havenstad verleggen. De Scheldestad kampt al maanden met een drugsoorlog. Beide douanediensten zullen daarom sterk blijven samenwerken in de komende jaren.

Inzet verhogen

Die coöperatie laat zich kenmerken door regelmatige uitwisseling van strategische beslissingen, opleidingen en informatie verzameld door artificiële intelligentie. Daarnaast worden er ook gemeenschappelijke operationele acties op poten gezet op het terrein.

De Belgische douane zal investeren in 108 nieuwe krachten in de Antwerpse haven, de aankoop van nieuw scanmateriaal en de verdere uitrol van het project ‘100 procent risicoscanning’. Nederland zal de komende jaren onder meer inzetten op artificiële intelligentie, chemische detectie, het tracken van containers en de creatie van technische barrières.