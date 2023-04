Recordbedrag aan leeflonen uitbetaald. Wie krijgt het juist en hoeveel bedraagt dat dan?

Lichaam van Britta Cloetens teruggevon­den, bijna 12 jaar na haar verdwij­ning

Het lichaam van Britta Cloetens is bijna 12 jaar na haar dood teruggevonden. Dat meldt het Antwerpse parket. In 2015 werd al een man veroordeeld tot 30 jaar celstraf, maar hij heeft de exacte locatie nooit gegeven van de plaats waar hij het lichaam had gedumpt.