Recordaantal werkzoekenden haalt diploma via VDAB

In 2022 hebben 2.070 werkzoekenden een diploma behaald via de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Vier vijfde van de afgestudeerden heeft binnen de drie maanden een job te pakken. Dat schrijft ‘Het Nieuwsblad’ vandaag op basis van cijfers die Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) opgevraagd heeft bij Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V).

Met een onderwijskwalificerend opleidingstraject (OKOT) kunnen werkzoekenden - samen met andere studenten - een opleiding volgen om een diploma secundair onderwijs, graduaat, professionele bachelor of een verkorte master te behalen. Het aantal afstuderende werkzoekenden dat via die weg een diploma haalde, piekte vorig jaar, schrijft ‘Het Nieuwsblad’. Van 1.694 in 2021 ging het in 2022 naar 2.070, een stijging met 22 procent. Vooral de diploma’s in het hoger beroepsonderwijs en voor de professionele bachelors - voornamelijk zorg- en lerarenopleidingen - zitten in de lift, schrijft de krant.

Het aantal mogelijke opleidingen kan een verklaring vormen voor die stijging: in 2015 waren er 96 opleidingen, vandaag is het aanbod gestegen naar 233 opleidingen. Het aantal inschrijvingen is vorig jaar dan weer voor het eerst gedaald. Maar ook het aantal werkzoekenden daalde door de krapte op de arbeidsmarkt, stipt de krant aan.

Hoopgevende cijfers

De krant noemt het hoopgevend dat 80 procent van de afgestudeerden binnen drie maanden werk heeft gevonden. “De opleidingen maken duidelijk het verschil en zijn voor bepaalde knelpuntjobs dé manier om ingevuld te raken”, citeert de krant Bothuyne. “Het gaat bijvoorbeeld om mensen die hun loopbaan na een ontslag weer in handen nemen en zichzelf omscholen tot leerkracht of verpleegkundige. Op korte termijn vraagt dat een investering van de samenleving, maar het is een investering die zichzelf dubbel en dik terugverdient”, zegt minister Brouns nog in de krant.