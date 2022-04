Recordaantal werkbeurzen voor auteurs in 2021

In 2021 hebben 140 auteurs in Vlaanderen een werkbeurs gekregen. Nooit eerder zijn er zoveel werkbeurzen toegekend aan auteurs. Dat staat te lezen in het jaarverslag 2021 van Literatuur Vlaanderen. Ondanks dat record bleef de coronacrisis duidelijk voelbaar in de Vlaamse letterensector. Zo bleef het aantal gesubsidieerde auteurslezingen met 1.740 nog ver onder de bijna 3.000 lezingen uit 2019.

Literatuur Vlaanderen - het vroegere Vlaams Fonds voor de Letteren - ondersteunt de letterensector in Vlaanderen met subsidies voor auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren. Vorig jaar heeft de organisatie bijna 2,4 miljoen euro geïnvesteerd in de financiële ondersteuning van auteurs, illustratoren en vertalers. Op die manier ging er 27,2 procent van de dotatie naar de makers.

Uit het jaarverslag blijkt dat de coronacrisis ook in 2021 nog duidelijk voelbaar was in de letterensector. De impact was vooral zichtbaar in de auteurslezingen. Na het dieptepunt in 2020 met 1.424 gesubsidieerde lezingen vonden er in 2021 opnieuw 1.740 lezingen plaats. Maar dat waren er nog steeds een pak minder dan de 2.937 lezingen in 2019.

Daling voor reisbeurs, stijging voor werkbeurs

Het aantal reizen van auteurs naar het buitenland volgde dezelfde evolutie. Met 44 reisbeurzen lag het aantal hoger dan 2020 (18), maar nog duidelijk onder de 79 reizen in 2019. Verder daalde het aantal vertalingen uit het Nederlands. Van 143 titels in 2019 naar 122 in 2020 en 101 in 2021. “Door de internationale pandemie zetten sommige uitgevers hun productie tijdelijk stil of gingen ze die vertragen”, klinkt het.

Wat werkbeurzen voor auteurs betreft, was 2021 wel een recordjaar. Zo hebben 194 auteurs een beurs aangevraagd en 140 van hen hebben ook een beurs gekregen. Een record, goed voor in totaal bijna 1,4 miljoen euro of gemiddeld 9.681 euro per auteur. Net als de voorgaande jaren werden de meeste beurzen ingediend voor het genre illustratie en kinder- en jeugdliteratuur. Nog opvallend: nooit eerder waren er zoveel eerste aanvragers. Zo kwam 36 procent van de aanvragen voor een werkbeurs van een auteur die nog niet eerder een beroep deed op het systeem (tegenover 21 procent in 2020).