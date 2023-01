Recordaantal uitbraken van vogelgriep in 2022

Wat is er aan de hand met de eieren? Prijs van een ei met 119% (!) gestegen: “En het wordt nóg duurder”

De kippen lijken tegenwoordig ook letterlijk gouden eieren te leggen: in bijna twee jaar tijd is de marktprijs per ei meer dan verdubbeld. Tegenwoordig verlaat geen enkel ei nog een pluimveebedrijf voor minder dan 18 eurocent, terwijl dat in 2021 nog 7 cent was. Hoe kan dat? Dreigt een mogelijk eiertekort? En waarom worden eieren tegen Pasen wellicht nóg duurder?

