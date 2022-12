Recordaantal rusthuizen staat op zwarte lijst, grootste probleem? Te weinig personeel

Tekort aan antibioti­ca en pijnstil­lers in apotheken, maar genoeg alternatie­ven beschik­baar

In veel Belgische apotheken zijn momenteel bepaalde antibiotica en pijnstillers, vooral voor kinderen, niet te verkrijgen. Dat is te wijten aan de golf van RSV-, griep- en coronabesmettingen in combinatie met productieproblemen, schrijft Het Belang van Limburg donderdag. Er zijn echter voldoende alternatieven voor patiënten, verzekert de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), de beroepsfederatie van zelfstandige apothekers.

