Recordaantal oproepen naar Antigifcentrum in 2020 en dat hebben we aan coronacrisis te danken

Het Antigifcentrum heeft in 2020 65.322 oproepen ontvangen. Dat zijn er 7,6 procent meer dan een jaar voordien. Het gaat om een recordaantal, stelt adjunct-directeur Dominique Vandijck, en dat is deels te wijten aan de coronacrisis. Heel wat oproepen gingen over chemische huishoudproducten en handgels.

Van de 65.322 oproepen hadden er 56.055 (86 pct) te maken met een blootstelling, terwijl bij 9.216 oproepen (14 pct) het om een vraag over informatie ging.

Wat opvalt, is dat de oproepen in verband met chemische huishoudproducten zijn gestegen met 12,6 procent in vergelijking met het jaar voordien. De stijging is deels te verklaren door de coronapandemie. "In de strijd tegen het coronavirus werd veel en frequent schoongemaakt. Mensen kochten grote hoeveelheden én veelal sterk geconcentreerde huishoudproducten. Deze werden thuis dan overgegoten in kleinere recipiënten zoals water- of frisdrankflessen wat maakte dat mensen er accidenteel van dronken. Het frequent poetsen bracht frequent (huid)contact met diezelfde producten met zich mee", verklaart Vandijck. Ook waren er in 2020 ruim 46 procent meer oproepen voor bleekwater en bleekwaterhoudende producten dan in 2019.

Daarnaast was er een grote stijging (bijna 63 pct) van het aantal oproepen over biociden, waaronder de alcoholische handgels en reinigingsproducten. Het aantal oproepen voor incidenten met alcoholhoudende handgels vervijfvoudigde. "De noodzaak van het gebruik van alcoholhoudende handgels had een keerzijde", klinkt het bij het Antigifcentrum. Vooral oogspatten zijn een groot probleem, zeker omdat ze soms blijvende schade kunnen veroorzaken. Ook het aantal oproepen voor biociden voor ontsmetting van oppervlakten steeg sterk, met 140 procent. Toch pleit het Antigifcentrum er niet voor om de producten niet meer te gebruiken. Wel is het noodzakelijk om de handgels en huishoudproducten voorzichtig te gebruiken, zeker bij kinderen. "Lees steeds eerst goed het etiket, het kan vele ongevallen voorkomen", luidt het.

Voorts was er een stijging van het aantal oproepen rond cosmetische producten en voeding. Het ging bijvoorbeeld over incidenten met essentiële oliën. Sommige mensen zouden die producten ook voor persoonlijke hygiëne gebruiken. "Dat is geen goed idee", stelt Vandijck, "want essentiële oliën zijn erg geconcentreerde producten, die je best heel omzichtig gebruikt.”

Tot slot was er een stijging van 31 procent van oproepen in verband met planten, paddenstoelen en dieren. Ook hier kan de coronapandemie een verklaring zijn, want mensen trokken het afgelopen jaar massaal de natuur in, aldus het Antigifcentrum.

Het jaar 2021 belooft ook druk te worden voor het Antigifcentrum, dat mee zal toezien op de werking en mogelijke bijwerkingen van de coronavaccins.