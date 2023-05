Recordaantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen geregistreerd in ons land



Vorig jaar zijn in België 6.434 meldingen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen geregistreerd, een toename met 30 procent ten opzichte van 2021. Dat aantal was nog nooit zo hoog in België, zo schrijft ‘La Dernière Heure’ vandaag op basis van een antwoord van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) op een parlementaire vraag.