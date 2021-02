Recordaantal mensen trok vorig jaar naar voedselbanken: “Extra voedsel aangekocht om tekorten te voorkomen”

Zonnig weekend met zachte temperatu­ren op komst

8:00 Het blijft vandaag meestal droog met opklaringen en vaak zwaarbewolkte periodes. In de loop van de dag verschijnen er stilaan meer opklaringen in de zuidelijke helft van het land. Mogelijk valt er in de namiddag wat lichte regen of een bui in de kuststreek. De maxima schommelen tussen 7 graden op de Hoge Venen en 11 graden in het centrum van het land. Dat meldt het KMI.