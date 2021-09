Recordaantal meldingen frauduleuze praktijken bij meldpunt FOD Economie

Kwart van Belgische bedrijven heeft last met online laster. Wat is dat nieuwe fenomeen? En wat kan je ertegen doen?

3 september Een ex-personeelslid dat je bedrijf zwartmaakt in een Facebookgroep, een concurrerende zaak die valse reviews online gooit of een ontslagen medewerker die op sociale media de financiële situatie van z’n vorige werkgever pikzwart voorstelt terwijl ze dat helemaal niet is. Het afgelopen jaar had meer dan een kwart van de bedrijven in ons land te maken met dit soort laster op sociale media. Een nieuw fenomeen, dat razendsnel opkomt.