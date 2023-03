Recordaantal meldingen bij FAVV in 2022: piek na salmonella-uitbraak bij Ferrero

Het federaal voedselagentschap FAVV heeft vorig jaar opnieuw een recordaantal meldingen binnengekregen bij het Meldpunt voor de Consument. Dat blijkt uit het jaarverslag, dat het FAVV bekendmaakt op de Internationale dag van de Consument. Na een salmonella-uitbraak bij de chocoladefabriek van Ferrero in Aarlen was er een duidelijke piek in het aantal vragen te zien.

In 2022 ontving het meldpunt 4.998 klachten, of gemiddeld 20 klachten per werkdag. Dit is een stijging van 27 procent ten opzichte van het jaar voordien. Het FAVV wijst erop dat in 2021 de horeca nog deels gesloten was in het kader van de maatregelen tegen de coronacrisis.

Klachten

Ongeveer een derde (31 procent) van het aantal klachten was afkomstig van mensen die ziek werden en vermoedden dat dat kwam door het eten van een bepaald levensmiddel. Dat is een stijging van 5 procent tegenover 2021. Verder ging een kwart van de behandelde klachten over hygiëne bij voedingsbedrijven en 17 procent over zaken die te maken hebben met de bewaarmethode van levensmiddelen zoals temperaturen en houdbaarheidsdata.

Het meldpunt stuurt de klachten door naar controleurs die ter plaatse vaststellingen kunnen doen. In de helft van de gevallen bleek de klacht gegrond en konden de controleurs de nodige maatregelen nemen, blijkt nog uit het verslag.

Vragen

Daarnaast behandelden de medewerkers van het meldpunt ook 6.628 vragen, of gemiddeld 26 per werkdag. Bijna 3.000 van die vragen gingen over de terugroepingen en waarschuwingen van voedingsbedrijven. Consumenten vragen zich af wat het risico is wanneer ze de producten hebben geconsumeerd, hoe ze de producten kunnen identificeren en waar ze terecht kunnen wanneer ze een product gekocht hebben.

Ongeveer een derde van alle vragen in 2022 (2.086 vragen) werden gesteld net voor Pasen, naar aanleiding van de terugroeping van een aantal Kinder-chocoladeproducten. In april werd het verband gelegd tussen mensen die ziek werden na het eten van de chocolade en de Ferrero-fabriek in Aarlen.

Daarnaast hebben consumenten ook vragen over hoe ze producten het best bewaren, hoe ze hun pluimvee het best beschermen tegen vogelgriep en wat het verschil is tussen een TGT- (Te Gebruiken Tot) en een THT-datum (Tenminste Houdbaar Tot).

"Het recordaantal klachten dat in 2022 bij het meldpunt van het FAVV werd ingediend, toont aan dat de consument steeds meer aandacht heeft voor voedselveiligheid", reageert David Clarinval, federaal minister van Landbouw. "De rol van de consument mag niet worden onderschat: de klachten hebben een rechtstreekse meerwaarde voor de bescherming van onze voedselketen."