Recordaantal klachten online verkoop van voeding in 2022

Het merendeel van de klachten die FAVV van consumenten ontving, ging over huisbereide levensmiddelen, zoals patisserie en maaltijden, die vaak via sociaalnetwerksites werden verkocht. Bij meer dan de helft van de klachten die de voorbije twee jaar werd ingediend, stelden consumenten zich de vraag of de persoon of het bedrijf wel gekend is bij het FAVV. In de meeste gevallen bleek dat inderdaad niet het geval te zijn.