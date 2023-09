Recordaantal faillissementen in Vlaanderen in zomermaanden

Over heel België werden in juli en augustus 1.133 faillissementsvonnissen uitgesproken: 22,9 procent meer dan vorig jaar.

Ook voor Brussel was er in de zomermaanden opnieuw een stijging (+32 procent tot 181), en dus gaat het om “een trendbreuk” tegenover de voorgaande maanden toen het aantal faillissementen daalde, zegt Graydon. In Wallonië werden 269 bedrijven failliet verklaard, een stijging met 26 procent.

Opmerkelijk is dat steeds meer jonge bedrijven over de kop gaan, een fenomeen dat bijna volledig toe te schrijven is aan Vlaanderen, zegt Graydon. “Bedrijven van nul tot vier jaar oud maken er 46,7 procent van het totaal aantal faillissementen uit”, klinkt het. Enerzijds doordat veel van die bedrijven werden opgericht net voor corona en dus niet over ‘stootkussens’ beschikten die nodig waren om die moeilijke periode te overbruggen. Anderzijds door de jacht op frauduleuze bedrijven die is ingezet door de ondernemingsrechtbank in Brussel.