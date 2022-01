Recordaantal besmettingen op maandag en dinsdag: “Nooit eerder gezien, en het zal nog stijgen”

Gisteren en eergisteren zijn er een recordaantal positieve testen geregistreerd, meer dan 27.000 per dag. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht in VTM NIEUWS. “Dat aantal besmettingen hebben we nooit eerder gezien en het zal nog toenemen.” Mogelijk stevenen we af op 50.000 besmettingen per dag, voegt hij toe in een gesprek met HLN LIVE.

Volgens de viroloog werden er maandag ongeveer 27.000 positieve testen geregistreerd, en steeg dat aantal op dinsdag al tot ongeveer 28.000. “Dat zijn waarden die we nog nooit gezien hebben.” De piek van besmettingen in de vierde golf - die net is gepasseerd - klokte af op iets meer dan 25.600.

“We zien hier ook het effect van de feestdagen: dat geeft enorm veel zuurstof aan het virus, en dat zien we in de cijfers”, zei Van Gucht in VTM NIEUWS. “We kunnen er met z’n allen voor zorgen dat het virus vertraagt door de maatregelen te volgen en zeker de soepelere quarantaineregels te blijven respecteren.”

“We blijven iedereen ook oproepen om zo snel mogelijk een boosterprik te halen. We zetten nu andere wapens in dan een lockdown: mondmaskers, telewerk, zelftesten, enzovoort”, voegt Van Gucht toe. “De komende weken zullen we ons schrap moeten zetten.”

Quote Als deze variant een even ernstig ziekte­beeld veroorzaak­te als de deltavari­ant, dan hadden we nu waarschijn­lijk in een lockdown gezeten.

Het aantal besmettingen zal dan ook nog stijgen, klinkt het. “We zien op basis van de laatste dagen dat het de cijfers per week verdubbelen. Dit kan nog richting 50.000 besmettingen gaan. Het is wel moeilijk te zeggen of dit een naschok is van de eindejaarsfeesten, of het begin van een veel sterkere stijging.”

De toename in besmettingen wordt voornamelijk veroorzaakt door de omikronvariant, en dat is positief. “Als deze variant een even ernstig ziektebeeld veroorzaakte als de deltavariant, dan hadden we nu waarschijnlijk in een lockdown gezeten. We zien dat de kans op een ziekenhuisopname verminderd is, 50 à 70 procent lager dan bij delta, maar dat is natuurlijk geen 100 procent. Verhoudingsgewijs is het wel minder dan we bij de vorige varianten hebben gezien. Al zal het de komende weken toch zwaar worden.”

