Recordaantal Belgen wijzigden van naam in 2022, Sebastiaan (47) wil dat ook: “Telkens als ik mijn achternaam hoor, voel ik de pijn”

Nooit eerder lieten zoveel mensen hun voor- of familienaam aanpassen als in 2022. 5.104 Belgen wijzigden het afgelopen jaar hun voornaam, 1.120 landgenoten kozen een nieuwe achternaam. De toename is het gevolg van een versoepelde procedure. “In de lagere school zaten we met vier Christianes in de klas. Al snel noemde iedereen - behalve mijn vader - me Chris.”