Recordaantal Belgen lijdt aan diabetes: bij bijna 7 procent is de ziekte vastgesteld

INTERVIEW. Voor Darya Safai (N-VA) is de Iraanse vi­sa-affaire persoon­lijk: “Als ik verdwijn, komen jullie mij dan zoeken?”

De Iraanse visa-affaire die Minister van Buitenlandse Zaken Lahbib (MR) de kop dreigt te kosten, is voor N-VA-kamerlid Darya Safai (48) persoonlijk. Als rabiate tegenstander van het Iraanse regime werd ze tijdens een protest in Brussel gefilmd door de veiligheidsdiensten van de burgemeester van Teheran. Sindsdien doet ze geen oog meer dicht en ook haar kinderen zijn altijd ongerust over hun moeders veiligheid. “Mijn man en ik zijn steeds op onze hoede. Als we iemand nieuw leren kennen, vragen we ons altijd af: gaat het om spion?”