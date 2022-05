Recordaantal bedrijven opgericht vorig jaar, maar nu is er een terugval door “zorgwekkend klimaat”

Er zijn vorig jaar 119.830 bedrijven gestart in België. Dat is een recordaantal, zo blijkt uit een studie van handelsinformatiekantoor Graydon in opdracht van ondernemersorganisaties Unizo en UCM. Dit jaar is er echter sprake van een terugval.

Het was “een absoluut grand-crujaar op startersgebied”, luidt het. Het aantal starters groeide met een ongeziene 12,21 procent. Volgens gedelegeerd bestuurder van Unizo Danny Van Assche is er een inhaalbeweging geweest. Heel wat van de starters van vorig jaar hadden hun zaak zonder de coronacrisis al in 2020 gestart. In dat jaar was het aantal starters na een aantal jaren van forse groei met maar met 0,64 procent gestegen.

Maar er was ook “een heel positief ondernemersklimaat” vorig jaar, zegt Van Assche. “De relance was er en we hebben een heel goed jaar gehad.” Opvallend is dat veel starters kansen hebben geroken tijdens de coronacrisis: in de transportsector, die de boomende e-commerce doet draaien, en bij de zorgberoepen was de groei hoger dan gemiddeld.

De meeste ondernemingen werden opgericht in de dienstensector: daar waren er 44.792 starters. Zakelijke diensten en immobiliën zijn het populairst met respectievelijk 12.706 en 10.901 starters. De vrije beroepen, en dan vooral de medische, kregen er 19.031 starters bij.

Zorgwekkend klimaat

Dit jaar is het klimaat helemaal anders, stelt Van Assche vast. Dat blijkt uit de starterscijfers: in het eerste kwartaal was er een achteruitgang met 5,5 procent tegenover vorig jaar. Dat is niet helemaal verrassend na de inhaalbeweging van vorig jaar, maar de Unizo-topman meent ook dat de impact van de oorlog in Oekraïne groter is op het startersgedrag dan die van de coronacrisis.

“Er is een zorgwekkend klimaat, met stijgende prijzen voor grondstoffen, energie en lonen. Mensen die overwegen een onderneming te starten, worden afwachtend”, aldus Van Assche. Hij pleit dan ook voor maatregelen om het ondernemersklimaat te verbeteren, zodat starters goede overlevingskansen krijgen.

Van Assche vraagt van de overheid inspanningen om de energiefactuur van de bedrijven te verlagen. “Voor consumenten zijn al heel wat inspanningen geleverd, maar eigenlijk is er nog geen maatregel om de kosten van de ondernemingen te temperen. De btw-verlaging voelt de ondernemer niet. Waarom niet de accijnzen aanpassen?”

Over de evolutie van de lonen zijn de ondernemersorganisaties “zeer, zeer verontrust”. Terwijl de vakbonden volop actievoeren voor meer koopkracht, willen de werkgevers op de rem staan. “Er moet iets gebeuren, laat ons op zijn minst niet aan de loonwet raken”, zegt Van Assche. Die loonwet tempert de loonstijgingen in ons land om de concurrentiepositie tegenover de buurlanden te beschermen.