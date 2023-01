Record aantal buitenlandse investeringen in Vlaanderen

Opvallend is dat één op de drie aangekondigde banen productiejobs zijn. De belangrijkste investeringen gebeurden in de farma- en chemie-industrie, klimaattechnologie en energietransitie zijn in opmars. Ook ‘onderzoek en ontwikkeling’ scoort goed. Zes op tien investeringen komt uit Europa, maar de VS is wel koploper, met 56 procent van de investeringen. Het aantal investeringen uit het Verenigd Koninkrijk is in vergelijking met 2021 gehalveerd.