Record aantal aanvragen arbeidsongeschiktheid door coronapandemie

OVERZICHT. Aantal nieuwe coronabe­smet­tin­gen daalt verder, hospitali­sa­ties en overlij­dens stijgen nog licht

5 april Voor de tweede dag op rij is het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde gevallen van het coronavirus in ons land gedaald. Dat blijkt uit de jongste gegevens van wetenschappelijk gezondheidsinstituut Sciensano. Waar het gisteren nog over 1 procent ging, halen we nu al 6 procent. Het gemiddelde aantal nieuwe hospitalisaties en overlijdens door Covid-19 stijgen nog lichtjes.