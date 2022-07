RECONSTRUCTIE. Zo wist De Croo de deal met Engie te beklinken “De brief met eisen begin juni was een dramatisch moment in de onderhandelingen”

Brand in wzc Sint Rochus te Aarschot: brandweer ter plaatse

In woonzorgcentrum Sint Rochus te Aarschot is gisterenavond laat brand uitgebroken. Dat is ons gestuurd via 4040, de plek voor nieuwstips van HLN en VTM NIEUWS. Het nieuws is nog niet officieel bevestigd, maar op sociale media wordt ook over de brand bericht.

