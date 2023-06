RECONSTRUCTIE. Zo'n verkeerschaos zag Werchter zelden of nooit: “Vertrek vijf uur op voorhand naar de wei en 20 songs voor het einde weer naar huis”

Muziek De bisnummers liggen al vast: dit mag je naast de setlist nog allemaal verwachten van Bruce Spring­steen op TW Classic

Als Bruce Springsteen (23) zondag met zijn E Street Band het uitverkochte TW Classic in Werchter afsluit, wordt dat zijn veertiende concert in ons land. Wat mag de fan verwachten van deze World Tour 2023, die ondertussen bijna halfweg is? Liggen de setlist en bisnummers vast en wie staat er zondag mee op het podium? En komt The Boss volgend jaar opnieuw naar ons land, waar hij ook om niet-muzikale redenen een zwak voor heeft?