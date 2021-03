RECONSTRUCTIE. Zo ging 1 jaar geleden het land op slot: “Tandenborstels gaan halen en ‘s avonds nog gebeld naar An Lemmens en Dina Tersago”

Na de beslissing om cafés en restaurants te sluiten barsten lockdownfeestjes los. Het Crisiscentrum roept de hulp in van BV’s als An Lemmens en Dina Tersago, maar een dag later wordt de vrijheid gewoon over de grens in Nederland gevierd. Tot ook dat niet meer mag en ons land écht in lockdown gaat. “Zo’n ingrijpende maatregelen! Maar wat zorgde er voor de grootste discussie de dag nadien? Dat de kappers nog niet dicht waren. Toen wist ik: we hebben de bevolking mee.” Intussen vliegt het wc-papier de deur uit, ook in de Colruyt van Torhout. Wilmès verzekert ons: er is genoeg voor iedereen.