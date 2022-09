RECONSTRUCTIE. Wil CD&V de Vlaamse regering verlaten omdat ze er niets meer bij te winnen heeft? Zo verliepen de 23 zenuwslopende uren in de Wetstraat

Crisis in Vlaamse regering compleet: morgen eerst overleg in werkgroe­pen, dan opnieuw in regering

De Vlaamse regering heeft geen akkoord bereikt over de begroting. De Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon moest worden uitgesteld. Volgens de minister-president is zijn regering “niet in het gedrang”, zo vertelde hij bij aankomst in het parlement, waar hij een korte verklaring aflegde. De Vlaamse regering onderhandelt dinsdag verder over de begroting. Een startuur voor dat overleg is er nog niet. Bedoeling is dat er eerst werkgroepen samenkomen. Pas nadien zou er opnieuw in regeringsformatie verder overlegd worden.

21:55