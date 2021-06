RECONSTRUCTIE. Wie wist wat wanneer over PFOS?

OVERZICHT. Coronacij­fers blijven sterk dalen: nog 439 patiënten met Covid-19 in onze ziekenhui­zen

14:23 De coronacijfers in ons land blijven dalen, alleen de R-waarde is wat gestegen. Er liggen nu minder dan 450 coronapatiënten in onze ziekenhuizen en dat is al van 20 september geleden. Dat blijkt uit de jongste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.