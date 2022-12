RECONSTRUCTIE. Wel telefoon van Paleis, “maar geen druk”. Vooral partijhoofdkwartieren wilden excuses aan Congolezen

Werknemers in industrie op jaar tijd ruim 10 procent duurder geworden

De lonen van de werknemers in de industrie in België lagen in het derde kwartaal van dit jaar 10,3 procent hoger dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt vandaag uit de indexen van de loonmassa die het bureau voor statistiek Statbel bekendmaakt.

