RECONSTRUCTIE. Waarom er nu pas een federale ondersteuningscel komt na het noodweer van drie weken geleden

Nummer twee Belgisch leger: “Roeien met de riemen die je hebt, en die zijn heel kort geworden”

6:01 Luitenant-generaal Marc Thys, de tweede in rang in het Belgische leger, wijst op de "erosie" bij de hulpdiensten als een van de oorzaken die de hulpverlening in het rampgebied na de zware regenval bemoeilijken. "Het is roeien met de riemen die je hebt en die riemen zijn heel kort geworden", verklaarde de vicestafchef Defensie vanavond in Terzake op Canvas.