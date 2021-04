RECONSTRUCTIE. Vlaanderen kreeg sluitingsuur om 22 uur, federaal tafels van 4

Professor Dirk Devroey verontwaar­digd na Overlegco­mité: “Ik vrees dat we vandaag onze zomer verknoeid hebben”

23 april Professor Huisartsengeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel Dirk Devroey is verontwaardigd over de beslissing om op 8 mei zonder verdere voorwaarde over de coronacijfers de terrassen te openen. “Ik begrijp niet waar ze de logica halen om deze beslissing nemen, het is vooral in tegenspraak met wat ze op het vorige Overlegcomité hebben gezegd”, verklaart hij.