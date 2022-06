RECONSTRUCTIE. Vlaamse actrice getuigt exclusief over topregisseur Luc Besson: “Hij verkrachtte mij. Ik zei stop, maar hij bleef doorgaan”

IN BEELD. Hevige regenval veroor­zaakt op sneltempo overlast: “Je kon het water niet tegenhou­den, het ging zo snel”

Het onweer dat over ons land is getrokken, heeft opnieuw verschillende plaatsen onder water gezet. Het begon vanmorgen in Oost- en West-Vlaanderen, en daarna kregen Vlaams-Brabant, Limburg en Wallonië pakken regen over zich heen. Daar zagen we opnieuw modderstromen, ondergelopen straten en snelwegen. “Het ging zo snel", getuigt een bewoner van Landen. “Je kon het niet tegenhouden."

5 juni