Reconstructie van moord op Myriam Ullens vindt vandaag plaats in villa van 70-jarige barones

KIJK. Barones Myriam Ullens werd in maart doodgeschoten voor haar eigen woning

In de zaak blijven nog talloze vragen onbeantwoord. Zo is het niet duidelijk of Nicolas Ullens het vuurwapen al voor de ruzie in zijn auto had liggen. Hij zou bovendien een uur hebben gewacht vooraleer hij zichzelf bij de politie ging aangeven. Wat er in dat uur nog gebeurde, is niet geweten.