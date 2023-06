RECONSTRUC­TIE. Truck met mogelijk 500 kilo cocaïne aan boord klemgereden en beschoten in Elversele: “De motherfucker wil niet meer doorrijden”

“De motherfucker wil niet meer doorrijden.” Het is nog vroeg in de ochtend als een gewapende man zijn kompaan belt. De passagier is zichtbaar geagiteerd, want zijn chauffeur weigert verder te rijden met de lading: een vrachtwagen die gevuld zou zijn met 26 miljoen euro aan cocaïne. We zijn op de N41 in het Oost-Vlaamse Elversele en dit is het verhaal van de overval, de schietpartij en de verzonnen gijzeling.