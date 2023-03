RECONSTRUCTIE. Stiekem overleg, akkoordje tussen oud-partijgenoten en een minister die zijn sjaal aantrekt en vertrekt: dit was het stikstofweekend van Jambon. “We kunnen CD&V er toch uit duwen?”

“Schietpar­tij­en, explosie­ven en vernielin­gen”: drie Nederlan­ders aangehou­den voor aanslagen in drugsmili­eu

Drie Nederlanders die worden verdacht in verschillende gerechtelijke dossiers over aanslagen in Antwerpen, Borgerhout, Deurne en Beveren werden door de onderzoeksrechter aangehouden. Bij één van hen gaat het om de aanslag op een restaurant aan de Stenenbrug, dat eigendom was van familieleden van de bekende kickbokser Jamal Ben Saddik.