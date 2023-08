RECONSTRUCTIE. Pita’s, veel bier en alleen mannen: dit was het verjaardagsfeest van Van Quickenborne

In Vlaanderen zijn er 600 soorten spinnen: welke vind je in je huis en hoe hou je ze buiten?

De herfst is in aantocht, en dus ook de huisspinnen. Plots duiken ze opnieuw massaal op terwijl je binnen rondwandelt. Maar om welke spinnen gaat het precies? Waarom komen ze plots tevoorschijn? En hoe hou je de achtpotigen op een ietwat vriendelijke manier uit je buurt? Wim Veraghtert, expert in ongewervelde dieren bij Natuurpunt, legt uit. Klinisch psychologe Marieke Impens vertelt ook hoe je van een spinnenfobie verlost raakt.