RECONSTRUCTIE. Peter V. kreeg contactverbod na voorleiding voor verkrachting en poging moord. Maar toen stond hij aan hun bed met machete

Dertigtal gemaskerde en gewapende personen slaat bar in La Louvière kort en klein

Meerdere gemaskerde en met messen gewapende personen, een dertigtal volgens RTL Info, is zaterdagavond een bar binnengedrongen in La Louvière en heeft er alles kort en klein geslagen. Een klant raakte daarbij gewond en had medische verzorging nodig. Hij is niet in levensgevaar, zo meldt het parket van Bergen zondag.

26 juni