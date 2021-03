RECONSTRUCTIE. Overlegcomité kiest in extremis voor eenvoud: “Met 8 afspreken buiten? Of nee, pak met 10”

Brussel Motoragent naar het ziekenhuis na aanrijding met automobi­list

5 maart Een motoragent van de Brusselse politie is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een personenwagen. Aanvankelijk meldde de politie dat de motoragent iemand wilde controleren, die mogelijk de gsm gebruikte achter het stuur. Maar het is nog niet duidelijk of de betrokken automobilist daadwerkelijk met de telefoon bezig was.